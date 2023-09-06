سوريا: مسيرة من مرقد السيدة رقية (ع) نحو مرقد السيدة زينب (ع) إحياء لأربعين الإمام الحسين (ع)

وسار الآلاف “مشاية” من مرقد السيدة رقية (ع) في وسط دمشق نحو مرقد السيد زينب (ع) في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، وتقدر المسافة بين المرقدين بأكثر من 14 كيلومترا.



ويُحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.



وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).