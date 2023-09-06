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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 10:22

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين
وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الأسير المحرر محمد نغنغية "الإيشت" أحد قادة كتائب شهداء الأقصى عقب محاصرة واقتحام منزل في مخيم جنين.

وأطلقت قناصة الاحتلال التي اقتحمت وتمركزت في منازل عائلة نغنغية النار صوب المواطنين دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال المقتحمة ومقاومين فلسطينيين كما سمع دوي انفجار قوي أثناء اقتحام المخيم.

وأعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة عسكرية خاصة وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين استهداف تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وقال كتائب شهداء الأقصى إن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال المتوغلة بالرصاص والعبوات الناسفة في مخيم جنين.

ووثقفت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام قوات الاحتلال، جنين، على مرأى من أجهزة أمن السلطة التي لم تحرك ساكنا. كما اظهر مقطع فيديو تعطل أحد جيبات الاحتلال في شارع الناصرة خلال اقتحام جنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1080234
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