الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 10:35

ظاهرة التسلل من حدود الأردن تقلق العدو

ظاهرة التسلل من حدود الأردن تقلق العدو
وقال التقرير: "في عامي 2017 و2018 دخل عدد قليل من المتسللين إلى الأراضي المحتلة عن طريق الحدود الشرقية، في حين ارتفع العدد عام 2019 إلى العشرات، بينما يدور الحديث عام 2022 عن مئات الأشخاص الذين تسللوا من الأردن".

وقال المحامي يونتان يعقوفيتش مؤسس مركز "سياسات الهجرة الإسرائيلية" إننا "الآن في بداية الصعود في الرسم البياني، ففي عام 2006 كنا في وضع مماثل على الحدود المصرية، وتسلل فقط 220 مواطنًا من السودان وأريتريا، بينما استمرّ العدد في النمو حتى بلغ عدد المتسلّلين أكثر من 16 ألف عام 2011، في حين لم يدرك صنّاع القرارات خطورة الوضع، وكأننا لم نتعلم شيئًا".
وأضاف: "إلى جانب الزيادة الكبيرة في الأعداد، كان هناك تنوع في دول المنشأ للمتسللين، إذ كان مهاجري العمل في بداية الطريق من الأردن نفسه ومن تركيا فقط، اليوم قائمة دول المنشأ توسعت إلى أوزبكستان، جورجيا، سريلانكا، أوغندا، غانا، مولدوفيا وفي الأشهر الأخيرة أيضًا أثيوبيا، إريتريا والسودان"، مردفًا: "كل هذا بفضل شبكات التهريب التي توسعت واحترفت، وانتشرت الإشاعة في أرجاء العالم حول الإمكانية السهلة في التسلل إلى الأراضي المحتلة".

وفي حزيران/يونيو 2022، كان قد قدّم مركز سياسات الهجرة طلبًا للحصول على معلومات حول موضوع التسلل إلى الأراضي المحتلة من الأردن بين عامي 2017 و2022. 
ولفتت البيانات الواردة - والتي تُنشر للمرة الأولى - إلى منحى واضح لزيادة عدد حالات التسلل التي كشفتها قوات الجيش الإسرائيلي عند حدود الأردن. وتظهر هذه المعطيات أنه خلال خمس سنوات حدثت قفزة كبيرة في عدد حالات التسلل، من ثلاث حالات كشفها الجيش الإسرائيلي في عام 2017، إلى 25 محاولة تسلل في عام 2021 و19 حادثة في النصف الأول من العام 2022".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في إفشال عمليات التسلل فقط في حوالى ثلث الحالات التي تم كشفها، وقالت: "على أي حال، يدور الحديث عن معطى جزئي فقط، اذ إن معظم الأحداث لم تشخّص ولم يتم إلقاء القبض على المتسللين أثناء اجتيازهم للحدود، وهذه الفجوة تتجلى في معطيات سلطة السكان، التي تفيد أنه عام 2022 ضبطت السلطة 63 مواطنًا أجنبيًا تسللوا من حدود الأردن".

ومع اتساع الظاهرة، بدأ قضاة محكمة متابعة شؤون المقيمين غير القانونيين بالتحذير منها، وفي قرار من شهر كانون الثاني/يناير 2023، كتب القاضي أساف نوعام أن "نسخة من هذا القرار سترسل بأسرع وقت ممكن إلى مدير عام سلطة السكان والهجرة، من أجل فحص أسباب تسلل عدد كبير من الأجانب إلى "إسرائيل" مؤخرًا عبر الحدود الأردنية، في ظاهرة واسعة النطاق تتزايد بسرعة".
 
رقم : 1080237
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!