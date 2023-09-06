السفير الروسي بالأردن: موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين دمشق وعمان

وأضاف السفير الروسي في تصريح لوكالة "نوفوستي": "روسيا ترحب بتطبيع دمشق العلاقات مع عمان وجميع أعضاء المجتمع العربي الآخرين، وستساعد بشكل كامل في دفع هذه العملية إلى أقصى حد ممكن، ونرى أن مثل هذا التطور الإيجابي سيسهم في خلق مناخ ملائم حول سوريا".



الصفدي: بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" سيقود لحل الأزمة السورية ولابد من خطوات مقنعة للمجتمع الدولي.



وفي معرض تقييمه لمستوى التنسيق بين عمان ودمشق، أشار إلى أنه لا يزال هناك احتياطي في هذا الاتجاه يمكن الاستفادة منه.



وقال: "نتوقع أن تقوم عمان ودمشق بكل ما هو ضروري لاستغلال الإمكانات القائمة للارتقاء بالتنسيق الأردني السوري إلى مستوى جديد".



وكان وزراء خارجية جامعة الدول العربية وافقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي في 7 مايو الماضي، على عودة سوريا إلى المنظمة الإقليمية بعد انقطاع دام 12 عاما.