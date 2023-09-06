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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 10:56

الأسير العارضة منبهًا من مخططات "إسرائيل": حذار من "نكبة جديدة"

الأسير العارضة منبهًا من مخططات "إسرائيل": حذار من "نكبة جديدة"
كما أكّد في رسالته أنّه على "أطراف الخلاف" في فلسطين المحتلة، التنبه لمخططات العدو الإسرائيلي، "محملاً إياها مسؤولية تاريخية لتجنب الوقوع في نكبة جديدة".

وتابع العارضة في رسالته أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يمضي بمشروعه الاستيطاني، وتهويد القدس من أجل بناء هيكله المزعوم، ويرى أن الوضع الفلسطيني، "إضافة إلى غياب الدور العربي والإسلامي يسمح له بتحقيق أهدافه، وذلك بقتل وهدم وبمصادرة الأرض وبتنكيل الحركة الأسيرة من خلال الضغط المتواصل".

ونبّه مهندس عملية نفق الحرية، الأهالي في مناطق الـ48 من المشروع الإسرائيلي الذي يستهدف وجودهم، قائلاً "إنّ هدف "إسرائيل" هو "الترحيل الطوعي وغير الطوعي والتهجير ومصادرة الأرض وتضييق التجمعات السكانية كي لا تتمدد لتقليص الوجود الفلسطيني الذي يشكل عليه خطرًا ديموغرافيًا".

وقال العارضة "إنّ القتل المتصاعد يوميًا يجعل في كل بيت ضحية، وبذلك تصبح الحرب الأهلية مسألة وقت تنتهي بعد آلاف القتلى وتختم بالترحيل والتهجير"، مضيفًا: "بدأنا نشهد في السنوات الأخيرة هجرة من الداخل إلى المخيمات ومدن الضفة، وهي هجرة بطيئة لكنها سوف تتسارع قريبًا".

وأضاف: "استفيقوا وانهضوا، كفى قتلًا، كفى ذبحًا، استعيدوا هويتكم وذاكرتكم، وارفعوا في كل بيت علم كي تنشأ الأجيال على الاستقامة وحب الوطن، والتفوا حول قيادتكم السياسية والاجتماعية".

وختم العارضة حديثه بالقول: "رسالتنا إلى مقاومتنا في غزة والعراق (أحفاد الحسين)؛ إنّ أعمارنا ذابت في السجون لكن العدو تشفى فينا وشمت بنا ويرى أنه حقق أهدافه في السجون، إننا نتطلع إليكم كي تضعوا حدًا لهذه المأساة الإنسانية التي طال عليها الأمد".
 
رقم : 1080239
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