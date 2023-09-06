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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 11:07

هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيّرات على كييف وأوديسا

هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيّرات على كييف وأوديسا
لعدة ساعات دوت صفارات الانذار في جميع انحاء اوكرانيا إثر هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات.

الجيش الاوكراني افاد بأن دفاعاته الجوية اعترضت سبعة صواريخ كروز موجهة صوب العاصمة كييف واسقطت جميعها فيما افاد شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات غرب العاصمة ما تسبب باشتعال النيران في مبان تجارية قالت السلطات انها ناجمة عن سقوط حطام الصواريخ.

وفي مقاطعة اوديسا جنوب غرب البلاد افادت السلطات المحلية بسقوط قتلى وتضرر البنى التحتية لميناء إسماعيل بنهر الدانوب إثر هجوم روسي بخمسة وعشرين مسيرة قال الجيش الاوكراني انه اسقط خمسة عشرة منها.

في المقابل اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها كييف قبل منتصف ليل الثلاثاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. سبق ذلك اعلان الدفاعات الجوية الروسية اعتراض مسيرة اخرى فوق منطقة بيلغورود الجنوبية.

وعلى الجبهات قالت روسيا ان قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من مئتي مسيرة اوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية على محور كراسنو ليمان في دونباس شرقي اوكرانيا كما اعلنت ان قواتها قضت على تجمعات للقوات الاوكرانية في منطقة غابات بدونيتسك.

الجيش الاوكراني من جهته قال إنه حقق تقدما على محور مليتوبول الجنوبية كما صد هجمات على محور باخموت ومحور مارينكا في دونيتسك. وفيما اقر بأن الوضع لا يزال صعبا على طول الجبهة الشرقية قال سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف أنه بدون دعم جوي لن يكون هناك أي فرصة لقوات بلاده للنجاح.
 
رقم : 1080240
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