إيران | انطلاق مسيرات الاربعين المهيبة في جميع انحاء البلاد

انطلقت مسيرات الاربعين المهيبة صباح اليوم الاربعاء لمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) في جميع انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وتشارك الجماهير المحبة لآل البيت (ع) بمختلف فئاتها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، في هذه الشعيرة الاسلامية، احياء لاربعينية سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) والشهداء من اهل بيته وصحبه الابرار في واقعة الطف بكربلاء.



ففي طهران انطلقت المسيرة من ساحة الإمام الحسين (ع)، حيث يسير محبو الامام الحسين (ع) على طريق بطول 17 كيلومتراً وصولا إلى مرقد “السيد عبد العظيم الحسني (ع)” في مدينة ري جنوب العاصمة.



وتقاطرت الجموع الى ساحة “الامام الحسين (ع)” منذ ساعات الفجر للتهيؤ للمشاركة في هذه المسيرة.



ومن بين المسؤولين المشاركين في المسيرة، القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي وقائد فيلق “محمد رسول الله (ص)” التابع للحرس الثوري العميد حسن حسن زادة.



السيد رئيسي يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند

وشارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، صباح اليوم الاربعاء، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان جنوبي شرق ايران.



ووصل السيد رئيسي إلى مطار “الشهيد كاوه” الدولي في مدينة بيرجند صباح اليوم الاربعاء في زيارة تستغرق يومًا واحدًا وكان في استقباله مسؤولون محليون.



وفي البرنامج الأول لزيارة رئيس الجمهورية للمحافظة، ستبدأ رسميا العمليات التنفيذية لمشروع سكك الحديد الوطني “نهبندان-بيرجند-قاين-يونسي”.



بعد ذلك، يشارك السيد رئيسي في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في بيرجند حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المشاركين بالمراسم.



ومن بين البرامج الأخرى للزيارة، تفقد مدينة فردوس فضلاً عن حضور اجتماعات منفصلة مع النخب وأئمة الجمعة وعلماء الدين في المحافظة.