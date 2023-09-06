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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 12:18

ناريشكين: الأمريكيون يستخدمون كليشيهات أيديولوجية

ناريشكين: الأمريكيون يستخدمون كليشيهات أيديولوجية
جاء ذلك في حديث ناريشكين لمجلة "الدفاع الوطني" الروسية، حيث تابع أن المشاورات بين جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "نادرة لكنها منتظمة"، والحوار المهني، على حد تعبير ناريشكين، مفيد، بما في ذلك "للحد من التوتر الدولي ومن سوء التفاهم بين الدول".

وقال ناريشكين: "إلا أنه يتعين الاعتراف بأن نظراءنا الأمريكيين وغيرهم من النظراء، حتى في هذه المحادثات العملية وجها لوجه، لا يمكنهم التخلص من استخدام الكليشيهات الأيديولوجية. ومع ذلك، لا أستبعد أن يحدث ذلك مع تحقيق روسيا أهدافها من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. فالوضع قد يتغير".
رقم : 1080250
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