باكستان ترغب في تعزيز التعاون مع إيران في المجال الطبي

وذكر نديم جان خلال لقائه سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم"، أن العلاقات بين البلدين تم اختبارها في كافة الظروف وأصبحت علاقة طويلة الأمد ووثيقة.



وثمن تبرع إيران بأجهزة غسيل الكلى لشعب باكستان مضيفا: ستستفيد باكستان بالتأكيد من خبرات إيران في مجال الرعاية الصحية الأولية.



وأكد: تتمتع إيران بنظام قوي في مجال الصحة والرعاية الأولية، وهذه فرصة ممتازة لباكستان لتوسيع التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المتبادلة.



وأضاف: سوف نواصل تعاوننا الوثيق في مجال التعليم الطبي، ولا يزال الأمن الصحي على جدول أعمال إيران وباكستان، ونحن بحاجة إلى تعاون وثيق لمنع انتقال الأمراض.



وأعربت باكستان عن استعدادها للتعاون مع إيران لمعالجة مسألة نقص الأدوية، ولهذا الغرض ينبغي للسلطات المشرفة على نظام إنتاج الأدوية في كلا البلدين أن تصمم استراتيجية شاملة بهدف ضمان الإمداد المستمر بالأدوية المنقذة للحياة.



وشدد على التزامه بمواصلة تعزيز التعاون بين باكستان وإيران في قطاع الصحة.



وناقش الجانبان في هذا اللقاء مجالات التعاون المختلفة في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين وأكدا على ضرورة استفادة إيران وباكستان من تجارب بعضهما البعض في توفير مرافق صحية أفضل لشعبيهما ووقايتهم من الأمراض.



من جانبه أشار أميري مقدم خلال اللقاء إلى التاريخ الطويل للتعاون الثنائي مع باكستان في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الصحة والعلاج مضيفا: أن إيران مستعدة لأي التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وتبادل تجاربها.