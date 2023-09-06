الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 13:01

محمد بن سلمان يشكر بوتين

محمد بن سلمان يشكر بوتين
وجاء ذلك بحسب ما أفاد به الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، وأعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

وفيما يلي أبرز النقاط التي شملتها المكالمة:
- ولي العهد السعودي يعرب عن امتنانه للدعم المقدم لطلب المملكة الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
- بوتين أطلع الأمير محمد بن سلمان على أولويات روسيا في رئاستها لمجموعة "بريكس" في العام 2024.

"الدولار الدولي".. قوة "بريكس" ستزداد مع مصر والسعودية والإمارات
- الرئيس بوتين وولي عهد السعودية يشيدان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار "أوبك+".

- بوتين والأمير محمد بن سلمان بحثا عددا من القضايا الراهنة الهادفة لتعميق التعاون بين البلدين.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتعاون يطال مختلف المجالات، وخاصة في سوق النفط العالمية، حيث أعلنت موسكو والرياض أمس الثلاثاء عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023، فيما أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية.

وقبلت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا مؤخرا انضمام 6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ومصر، بدعم وتأييد كبيرين من روسيا العضو المؤسس والفاعل في المنظمة.
 
رقم : 1080256
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!