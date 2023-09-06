محمد بن سلمان يشكر بوتين

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، وأعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس".



وفيما يلي أبرز النقاط التي شملتها المكالمة:

- ولي العهد السعودي يعرب عن امتنانه للدعم المقدم لطلب المملكة الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

- بوتين أطلع الأمير محمد بن سلمان على أولويات روسيا في رئاستها لمجموعة "بريكس" في العام 2024.



"الدولار الدولي".. قوة "بريكس" ستزداد مع مصر والسعودية والإمارات

- الرئيس بوتين وولي عهد السعودية يشيدان بالمستوى العالي للتنسيق في إطار "أوبك+".



- بوتين والأمير محمد بن سلمان بحثا عددا من القضايا الراهنة الهادفة لتعميق التعاون بين البلدين.



وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتعاون يطال مختلف المجالات، وخاصة في سوق النفط العالمية، حيث أعلنت موسكو والرياض أمس الثلاثاء عن قرارات لدعم أسواق النفط.



وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023، فيما أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية.



وقبلت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا مؤخرا انضمام 6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ومصر، بدعم وتأييد كبيرين من روسيا العضو المؤسس والفاعل في المنظمة.

