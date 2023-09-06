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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 13:17

الكيان الصهيوني: الازمة تضرب الاستثمارات الاجنبية

الكيان الصهيوني: الازمة تضرب الاستثمارات الاجنبية
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إن انخفاضا بنسبة 60% سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في الكيان في الربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب خطة التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية في الكيان المؤقت في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.

وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكيان الصهيوني في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.

وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21% و48% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام 2022.
 
رقم : 1080257
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