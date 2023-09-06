الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 13:54

مسؤول إيراني يكشف تطورات المفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية

مسؤول إيراني يكشف تطورات المفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية
وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إنه تم خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران، توقيع عدة تفاهمات في مجال الطيران"، مؤكدا أن "المفاوضات جارية لتسيير رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر المقبل".

وعن آخر المستجدات حول المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن "تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر".

وذكر أنه "من المفترض أن يزور المسؤولون المعنيون بهذا الأمر طهران في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كلا شعبي البلدين (مصر وإيران) على السفر لزيارة المعالم السياحية في كلا البلدين.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".

وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".

يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.
 
رقم : 1080259
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!