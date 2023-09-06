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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 17:19

مسلمو العالم يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)

مسلمو العالم يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)
وسار المحبون من أبناء الجالية الإسلامية من أمام تجمع شباب لافال، حاملين الرايات الحسينية مواساة لسبايا أهل بيت النبوة عليهم السلام.
 
وأعقب المسيرة مجلس عزاء حسيني شارك فيه ممثلو الهيئات الإسلامية، وعلماء دين، ورئيس بلدية شمال مونتريال بالوكالة عبد الحق ساري، ورئيسة مقاطعة سان برينو "ايزابيل بيشيه"، والقنصل العام للقنصلية العراقية في مونتريال "اغادير نقيب"، وأبناء الجالية الاسلامية.
 
هذا ويحيي الملايين أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة في العراق والعالم، في مشهد يتكرر ويزداد توسعا كل عام.
 
ففي العراق أعلنت العتبة الحسينية أن نحو 22 مليون زائر عربي وأجنبي ومن شتى محافظات العراق جاؤوا الى كربلاء المقدسة. وتوزعت هذه الأعداد على الأيام الخمسة عشر الأخيرة.
 
وقالت هيئة السياحة العراقية إن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق عبر منافذ البلاد بلغ في آخر احصائية نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف زائر.
 
وأحيت الجاليات العربية والاسلامية من مختلف الجنسيات في استراليا ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
 
وشارك أبناء الجاليات في مدينة سيدني بمسيرة نظمتها ودعت اليها المؤسسة الإسلامية الموحدة في المدينة إحياء لذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام.
 
وانطلقت المسيرة في مسير بطول نحو اثني عشر كليومترا.كما شارك الآلاف من جميع الجاليات العربية والاسلامية في مدينة ملبورن الاسترالية ايضا في مسيرة الأربعين إحياء للذكرى. وشدد المشاركون على التمسك بالنهج الحسيني، ومواصلة درب شهيد كربلاء عليه السلام.
 
كما يتواصل الزحف المليوني نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مشهد يتكرر ويزداد توسعا كل عام.
 
وأفاد مصدر أن اكثر من عشرين مليون زائر عربي وأجنبي ومن شتى محافظات العراق جاؤوا الى كربلاء المقدسة. وتوقعت مصادر متابعة وصول العدد الى خمسة وعشرين مليونا، وتوزعت هذه الأعداد على الأيام الخمسة عشر الأخيرة. وقالت هيئة السياحة العراقية إن عدد الزائرين الذين دخلوا العراق عبر منافذ البلاد بلغ في آخر احصائية نحو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف زائر.
 
وتشارك الجماهير المحبة لآل البيت (ع) بمختلف فئاتها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا ، في هذه الشعيرة الاسلامية، احياء لاربعينية سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) والشهداء من اهل بيته وصحبه الابرار في واقعة الطف بكربلاء.
 
ففي طهران انطلقت المسيرة من ساحة الإمام الحسين (ع) ، حيث يسير محبو الامام الحسين (ع) على طريق بطول 17 كيلومتراً وصولا إلى مرقد "السيد عبد العظيم الحسني (ع)" في مدينة ري جنوب العاصمة.
 
وتقاطرت الجموع الى ساحة "الامام الحسين (ع)" منذ ساعات الفجر للتهيؤ للمشاركة في هذه المسيرة.
 
ومن بين المسؤولين المشاركين في المسيرة، القائد العام لقوات حرس الثورة الاسامية اللواء حسين سلامي ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي وقائد فيلق "محمد رسول الله (ص)" التابع للحرس الثوري العميد حسن حسن زادة.
 
أحيت لجنة مراسم عاشوراء في حزب الله ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك بمسيرة "موكب الأحزان"، بمشاركة عشرات الآلاف من محبيه.
 
ورفع المشاركون والمشاية الرايات العاشورائية السوداء والرايات الحسينية وصور الشهداء والقادة على امتداد الطريق الدولي بمسافة 20 كلم امتدت من رياق حتى مقام السيدة خولة (ع) عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، حيث نُصبت عشرات خيم الضيافة التي تولت توزيع الطعام، الحلويات، الفاكهة، وعبوات المياه.
 
واللافت هذا العام عملية التنظيم بتوزيع مئات الحاويات المصنعة من الكرتون لرمي النفايات للحؤول دون رمي النفايات على الطريق الدولي.
 
وكان قد توافد الآف المحبين في مسيرة "موكب الأحزان" لمواساة ابنة الإمام الحسين السيدة خولة (عليهما السلام) ووفاء للدماء الطاهرة في كربلاء.
 
وانطلقت الوفود الجماهرية من دوار الجبلي تتقدمها الفرق الكشفية والفعاليات السياسية والدينية.
رقم : 1080287
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