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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 17:21

حماس: عملية الطعن بالقدس تثبت أن شعبنا لن يصمت على عدوان

حماس: عملية الطعن بالقدس تثبت أن شعبنا لن يصمت على عدوان
ووجه "حمادة" التحية لمنفذ عملية القدس، مشددًا أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.

وبيّن أن عملية الطعن تثبت بالدليل القاطع أنه مهما فعل الاحتلال من جرائم، فإن لن يكسر إرادة المقاومة المتصاعدة.

وأوضح بأن شعبنا يملك أدواته وردوده أمام جرائم وسياسات الاحتلال، وأن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد للرد، مبينًا أن شعبنا لن يقابل جرائم الاحتلال وعدوانه بالرضوخ والاستسلام.

ولفت إلى أن المقاومة دوماً في الميدان وردها لا يتأخر، وعهدنا صون الحقوق والثوابت مهما بلغ ذلك من تضحيات. ودعا أبناء شعبنا وأمتنا إلى مواصلة الرباط والحشد بالأقصى وإفشال مساعي الاحتلال والمستوطنين التهويدية بحقه.
رقم : 1080288
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