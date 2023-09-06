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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 17:52

اليابان تعلق على اتفاق الرياض- طهران وإعادة العلاقات الدبلوماسية

اليابان تعلق على اتفاق الرياض- طهران وإعادة العلاقات الدبلوماسية
وأعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تفاؤله بشأن الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و السعودية على استئناف العلاقات الثنائية.
 
وأكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ترحيب اليابان باالتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران على استئناف عالقاتهما الدبلوماسية، موضًحا أن طوكيو تعد االتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار دول المنطقة وحل مختلف القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في اليمن.
 
وتوصلت إيران والسعودية، بعد خمس جولات من المفاوضات الأمنية في العراق وثلاث جولات من المحادثات في عمان ووساطة هذين البلدين، إلى اتفاق نهائي في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وكانت خلفية الاتفاق زيارة آية الله رئيسي إلى بكين والتنسيقات التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لبكين والمشاورات التي أجرتها السلطات الصينية مع المملكة العربية السعودية.
رقم : 1080294
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