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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 17:54

القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين

القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
وقال سماحته في كلمة مقتضبة قبل ظهر اليوم في ختام مراسم عزاء المواكب الطلابية من جامعات عموم البلاد بمناسبة الأربعين الحسيني في حسينية "الامام الخميني (رض): طريقكم هذا هو طريق ارادة ولا بد من التحرك بارادة وعزيمة. عوامل الجذب للانحراف عن هذا الخط المستقيم ليست قليلة. هذه العوامل كانت موجودة على الدوام وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى.
 
وأضاف: إن الإرادة القوية ضرورية لتتمكنوا من المقاومة والثبات امام عوامل الجذب الشيطانية هذه. إن قاومتم فسوف تتسلقون القمة حينها. هذا الامر لم يحدث منذ عهد رسول الله (ص) إلى الآن.
 
وقال: ان صمدتم ستتسلقون القمة وستصلون الى قمة سيادة دين الله وسيادة الحق والعدل وقمة الوصول الى المقصود والهدف من خلق البشرية وهو عبارة عن تكامل الانسان والكمال البشري.
 
واضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية: انتم شباب اليوم مبعث الامل. اليوم، يستطيع كل واحد منكم أن يكون شعلة نور في الطريق من حوله. اسعوا للاحتفاظ بهذا الامر واسعوا للثبات في هذا الطريق. "فاستقم كما امرت ومن تاب معك". الثبات مهم.
 
وأشار إلى المشاركة المهيبة في مسيرة الاربعين من النجف إلى كربلاء وفي مدن البلاد ، وقال مخاطبا الشباب: كما مضيتم بثبات على طريق مسيرة الأربعين، كونوا في طريق التوحيد، أقوياء وذوي إرادة ايضا، وعيشوا حسينيين وابقوا حسينيين دوما.
رقم : 1080295
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