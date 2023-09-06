هكذا أرعب صمود المقاومة قلوب الإسرائيليين وأربك حسابات الكيان

أصيب اليوم الثلاثاء، ثلاثة مستوطنين احدهم بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ثلاثة مستوطنين احدهم في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا.

وقالت مصادر عبرية ان منفذ عملية الطعن في القدس يبلغ من العمر "17 عاما" من شرق القدس.

الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، وزعم أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته بعد عملية ملاحقة ومطاردة قصيرة.

عملية الطعن هذه تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ تقول حركة حماس؛ في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحامات للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ودارت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والوحدات الإسرائيلية الخاصة. وداهم جنود الاحتلال شقة سكنية على أطراف المخيم.

وفي سياق الاحداث البطولية والانجازات؛ هي فرصة لاستحضار الذكرى الثانية لـ نفق جلبوع البطولي.

عامان على الضربة القاضية؛ وأكبر فضيحة هزت عرش الكيان الإسرائيلي. حيث انتزع ستة أسرى حريتهم بأظفارهم عبر نفق الحرية الذي احدث صدمة في الكيان الإسرائيلي ولا تزال تداعياتها تتردد حتى الان؛ فقد أحدثت هذه العلمية تحولا في مسار المقاومة في الضفة الغربية.

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أنّ عملية الطعن في القدس تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحاماتٍ للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.

ووجه "حمادة" التحية لمنفذ عملية القدس، مشددًا أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.

وبيّن أن عملية الطعن تثبت بالدليل القاطع أنه مهما فعل الاحتلال من جرائم، فإن لن يكسر إرادة المقاومة المتصاعدة.

وأوضح بأن شعبنا يملك أدواته وردوده أمام جرائم وسياسات الاحتلال، وأن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد للرد، مبينًا أن شعبنا لن يقابل جرائم الاحتلال وعدوانه بالرضوخ والاستسلام.

ولفت إلى أن المقاومة دوماً في الميدان وردها لا يتأخر، وعهدنا صون الحقوق والثوابت مهما بلغ ذلك من تضحيات. ودعا أبناء شعبنا وأمتنا إلى مواصلة الرباط والحشد بالأقصى وإفشال مساعي الاحتلال والمستوطنين التهويدية بحقه.