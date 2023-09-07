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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 06:40

أول تعليق من قوات الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

أول تعليق من قوات الدعم السريع على قرار البرهان بحلها
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن "قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا".

وأصدرعبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.

وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وقامت قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء، بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان، في محاولات للسيطرة عليه.

بدوره قصف الجيش مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسمع دوي انفجارات قوية ومتتالية وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري.

هذا وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق، أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
مصدر : وكالات
رقم : 1080370
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