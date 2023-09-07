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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 06:42

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية

الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين، يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، حول تبادل السفراء بين السعودية وإيران: نرحب بأي إجراء من جانب الدول لتطبيع العلاقات مع بعضها البعض. وهذه دائما خطوة إيجابية إلى الأمام.

يذكر انه بالتزامن معا، وصل السفير الإيراني الجديد علي رضا عنايتي الى الرياض، ووصل السفير السعودي الجديد عبدالله العنزي، الى طهران ، يوم الثلاثاء ، للبدء بمهام عملهما.

ومن خلال رفع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى السفراء، استأنفت الدولتان علاقاتهما رسميًا على أعلى مستوى بعد سبع سنوات.
مصدر : وكالات
رقم : 1080371
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