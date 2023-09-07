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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 07:33

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في "إهانة" 5 نساء بالخليل

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في "إهانة" 5 نساء بالخليل
وحسب وكالة فلسطين اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأضاف حق: "يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".

ونشرت المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس الثلاثاء، تقريرا يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 تموز/ يوليو الماضي، وطالت 4 نساء وفتاة.

ويستند التقرير إلى شهادة النساء أنفسهن، فيما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة، حيث أدانتها الجهات الرسمية والفصائلية والنقابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1080377
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