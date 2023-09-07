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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 07:34

زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة

زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة
وقال زيلينسكي في كلمته خلال قمة دول مبادرة "البحار الثلاثة": "أوكرانيا تعارض بشدة أي قيود إضافية على تصدير حبوبنا!"، مشيرًا إلى أن كييف تراقب "بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدرًا للربح الجيد لعدد من دول أوروبا.

وألقى زيلينسكي أيضًا "كلمة منفصلة" إلى المفوضية الأوروبية، قائلًا إن "أساس أوروبا" يتضمن المنافسة الحرة و"الوفاء بالتعهدات"، مضيفا أن كييف لا تعيق المنافسة، ولكنها لن تقبل "بانتهاك التعهدات التي قُدمت لنا"، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال: "إذا كان من الضروري القتال من أجل أوكرانيا وأسس أوروبا المشتركة في لجان التحكيم، فسنقاتل حتى وإن لم نرغب في ذلك. إذا كان من الضروري القتال في منتديات المنظمات الدولية، فسنقاتل هناك أيضًا".

يشار إلى أنه مطلع سبتمبر/أيلول، نقلت وسائل أعلام أمريكية عن نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكا بأن كييف ستطعن في أي حظر يفرضه المفوضية الأوروبية على استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة وتنمية القرى البولندي روبرت تيلوس أن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا ستتقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية لتمديد حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الحالي، والذي ينتهي في 15 سبتمبر/أيلول.

من جانبها، علنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية تعارض بشدة مثل هذه الخطط، ودعت القيادة الأوروبية إلى العثور على "حلا متوازنًا".
 
رقم : 1080378
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