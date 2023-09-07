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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 07:43

الاحتلال يعتقل قياديًا في حركة "الجهاد"

الاحتلال يعتقل قياديًا في حركة "الجهاد"
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية والأسلحة اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت منزل القيادي سعيد نخلة، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مراكز التحقيق.

ولم ترد أي معلومات عن مصير القيادي نخلة حتى اللحظة.

ويعدّ الشيخ سعيد نخلة من الجيل المؤسس لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء؛ وتعرض للاعتقال عدّة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عامًا في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال تصعّد من عمليات الاغتيال والاعتقال بحق المجاهدين وقادة وكوادر حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة والقدس المحتلتين.
رقم : 1080381
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