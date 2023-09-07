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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 07:48

تدمير 4 مسيرات أوكرانية في ثلاث مناطق روسية

تدمير 4 مسيرات أوكرانية في ثلاث مناطق روسية
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 03.00 فجرًا، "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بثلاث مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضي روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.

وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.

وفي روستوف، أشار حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف عبر "تلغرام" إلى أن إحدى المسيرتين التي تم تدميرهما، سقطت خارج المدينة، في منطقة تقع غربها، بينما سقطت الطائرة الثانية في وسط مدينة روستوف على الدون، ما ألحق أضرارا بواجهات وزجاج ثلاث مبان وعدد من السيارات، كما أصيب شخص واحد بجروح في رجليه، لكنه رفض أن ينقل إلى المستشفى.

وفي بريانسك أفاد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز عبر "تلغرام"، "حوالي الساعة السادسة صباح الخميس أسقطت قوات الدفاع الجوي مسيرة معادية فوق منطقة بريانيك دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار.
 
رقم : 1080382
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