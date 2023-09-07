الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 08:24

ضابط استطلاع روسي: الجيش الأوكراني يحشد قوات كبيرة قرب أرتيوموفسك

ضابط استطلاع روسي: الجيش الأوكراني يحشد قوات كبيرة قرب أرتيوموفسك
وأضاف الضابط: "نحن الآن نشاهد بواسطة الدرونات الجوية مواقع القوات الأوكرانية، في منطقة بحيرة بيرخوفسكي (بجمهورية دونيتسك). هناك بالقرب من قرية بوغدانوفكا تم حشد قوة أوكرانية كبيرة. وتجري عملية تبديل للقوة المتمركزة في المركز السكني تشاسوف يار".

ووفقا له، يتم تعزيز القوات الأوكرانية المتواجدة على خطوط التماس في تلك المنطقة، بكميات كبيرة من الذخيرة.

وشدد الضابط على أن، اللواء رقم 200 التابع للأسطول الروسي، يسيطر بشكل كامل على منطقة خزان بيرخوفسكي المائي والمداخل المؤدية إليه.

يوم أمس الأربعاء أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يقرب من 300 عسكري في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم في اتجاه دونيتسك.
رقم : 1080386
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية