وأضاف الضابط: "نحن الآن نشاهد بواسطة الدرونات الجوية مواقع القوات الأوكرانية، في منطقة بحيرة بيرخوفسكي (بجمهورية دونيتسك). هناك بالقرب من قرية بوغدانوفكا تم حشد قوة أوكرانية كبيرة. وتجري عملية تبديل للقوة المتمركزة في المركز السكني تشاسوف يار".



ووفقا له، يتم تعزيز القوات الأوكرانية المتواجدة على خطوط التماس في تلك المنطقة، بكميات كبيرة من الذخيرة.



وشدد الضابط على أن، اللواء رقم 200 التابع للأسطول الروسي، يسيطر بشكل كامل على منطقة خزان بيرخوفسكي المائي والمداخل المؤدية إليه.



يوم أمس الأربعاء أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يقرب من 300 عسكري في يوم واحد خلال محاولات فاشلة للهجوم في اتجاه دونيتسك.