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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 08:35

رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يسمح للرئيس المخلوع بالسفر إلى الخارج

رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يسمح للرئيس المخلوع بالسفر إلى الخارج
وأوضح رئيس المرحلة الانتقالية في بيان “نظرا للحالة الصحية للرئيس السابق، فإن علي بونغو أونديمبا حر في التحرك. وإذا أراد، يمكنه السفر إلى الخارج للمراقبة الطبية”.

كما دعا أوليغي نغيما، إلى وضع “دستور جديد” سيتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي، وتعهد بان يجري في الغابون، بعد أدائه اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس لفترة انتقالية، “انتخابات حرة وشفافة”.

هذا وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية، في وقت سابق، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا.

يذكر أنه تم إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
رقم : 1080387
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