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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 08:56

اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لعدة مناطق بالضفة والقدس

اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لعدة مناطق بالضفة والقدس
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، التي اعتقلت الشاب عامر دراغمة عقب اقتحام منزله في المخيم.

واستهدف الشباب الثائر آلية لجيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة ما أدى لاشتعال النيران فيها، في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وخلال مداهمةٍ لمخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر عنان صافي والأسير المحرر الشيخ سعيد نخلة بعد مداهمة منازلهم.

وعقب مداهمة منزليهما في بلدة بلعين غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نشمي ولؤي أبو رحمة.

وحطمت قوات الاحتلال محتويات منزل الطالب في جامعة بيرزيت الأسير المحرر شادي عميرة بعد عدم عثورها عليه في المنزل بحي الطيرة برام الله، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت منطقة الدوحة في مدينة بيت لحم وبلدة بيتا جنوب نابلس والظاهرية جنوب مدينة الخليل وعوريف جنوب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال قرية العساكرة شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب علي كريم كامل عقب اقتحام منزله.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة وصادرت عددًا من المركباتِ خلال اقتحامها بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز عقب اقتحامها قرية ديراستيا شمال غرب سلفيت، كما اعتقلت محمد تركمان بالقرب من بلدة يعبد غرب جنين خلال حملةِ مداهمة.

وأثناء مرورهما عن حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال لشابين قيس محمد زكارنة وأحمد خليل زكارنة.

وأشعل المستوطنون الليلة الماضية النار في أشجار الزيتون بمنطقة تل الرميدة بمدينة الخليل.

وألقى الشباب الثائر مساء أمس قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة" نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مساء أمس الأربعاء، مواجهات على حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تغلق الحاجز.
مصدر : وكالات
رقم : 1080393
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