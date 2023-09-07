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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 09:02

غوتيريش: العودة إلى اتفاق الحبوب أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة

غوتيريش: العودة إلى اتفاق الحبوب أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة
وأضاف غوتيريش، في مؤتمر صحفي: “علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإزالة عدد من القيود الموجودة اليوم على مستوى بنية التجارة الدولية”.

وشدد الأمين العام على أن “أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال، يكمن في استعادة مبادرة البحر الأسود”.

وأشار غوتيرش إلى أنه من أجل استعادة صفقة الحبوب، من الضروري إنشاء نظام من الضمانات المتبادلة بين الأطراف المعنية وذات العلاقة.

في 18 تموز الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في مجال صفقة الحبوب.

وأبلغ الجانب الروسي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.
مصدر : وكالات
رقم : 1080394
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