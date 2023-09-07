الرئيس الإندونيسي يدعو إلى التعاون وخفض التوترات

حثّ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قادة الدول المشاركة في منتدى شرق آسيا في جاكرتا، اليوم الخميس، على نزع فتيل التوترات وعدم إثارة صراعات أو حروب جديدة.



ودعت إندونيسيا التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام إلى استخدام المنتدى كمنصة للتعاون، وليس لزيادة العداوات.



يُشار إلى أنّ اليوم هو اليوم الأخير لقمة "آسيان" الـ43 التي تستضيفها جاكرتا، والتي انطلقت في 5 أيلول/سبتمبر الجاري.



والجدير بالذكر أنّ قمة شرق آسيا هي منتدى أمني يجمع قادة دول "آسيان" العشر وثماني دول أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.



أما رابطة "آسيان"، فهي اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، هي بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.