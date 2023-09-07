البرهان يتوجه لزيارة قطر في زيارة رسمية

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن البرهان سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد،تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.



وأضاف البيان أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد مفضل، يرافقان البرهان في زيارته.



وهذه الزيارة الخارجية هي الثالثة للبرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي.



وكان البرهان، قد توجه إلى مصر، الاسبوع الماضي، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال، و توجه بعد ذلك الى جنوب السودان لبحث الوضع في بلاده مع الرئيس سيلفا كير.