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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 10:47

السفارة الاميركية في الكيان الصهيوني تستثني اليمين من احتفالاتها

السفارة الاميركية في الكيان الصهيوني تستثني اليمين من احتفالاتها
وأفادت القناة 13 العبرية أن السفارة الأميركية لم تدع إلى الاحتفال وزراء حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير وحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش.

وذكرت أن القائمة بأعمال السفير الأميركي ستيفاني هاليت، هي التي وزعت الدعوات على العديد من وزراء الحكومة ، ولم يكن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر في السفارة الأميركية بالقدس المحتلة قوله إن “الوزراء الموجودين في القائمة هم الذين تربطهم مع السفارة علاقات عمل وثيقة”.

يشار إلى أنه لم تعقد أي لقاءات بين مسؤولين أميركيين وبن غفير وسموتريتش منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، التي وصفت بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الصهيونية.

وقاطعت واشنطن سموتريتش عن زيارته الولايات المتحدة في آذا الماضي، كما سبق لبعثة الاتحاد الأوروبي في الكيان الصهيوني أن ألغت في أيار الماضي، حفلا بعد إصرار بن غفير على المشاركة فيه.
 
رقم : 1080407
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