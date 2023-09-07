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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 10:51

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة
وافقت دول مجموعة العشرين على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم بالمجموعة، وتعتزم إعلان القرار خلال قمتها المقبلة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي مطلع الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة. 

وأوضحت الوكالة أن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيُكسبه الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إنّ نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من المحادثات المتعلقة بمخاطر هذه الخطوة وفوائدها.

وتعتبر جنوب أفريقيا هي البلد الأفريقي الوحيد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصناعية في العالم.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي. وتمثّل المجموعة 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وتشمل ثلثي سكان العالم.

وتضم المجموعة كلّاً من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعمل المجموعة على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغيّر المناخ والتنمية المستدامة.
مصدر : وكالات
رقم : 1080408
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