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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 11:36

السفارة الروسية في القاهرة تحذر من خطوة أمريكية أوكرانية تستهدف الشعب الروسي

السفارة الروسية في القاهرة تحذر من خطوة أمريكية أوكرانية تستهدف الشعب الروسي
وقالت السفارة الروسية في القاهرة: "أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار كييف، تعليماته للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة الهجوم الدموي الأحمق ووعد بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية وقذائف اليورانيوم المنضب على وجه السرعة لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الروسي".

وتابعت السفارة: "وتبذل واشنطن قصارى جهدها لإطالة أمد الأعمال العدائية، دون تجنيب الجنود الأوكرانيين، وقد شرعت في كشف التلوث الإشعاعي عن الأراضي الروسية التي يجري فيها القتال. كلا النظامين الإجراميين ـ كييف وواشنطن ـ سوف يجيبان حتما أمام محكمة التاريخ".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية يوم الأربعاء بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.
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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفي، فإن الشحنات المعلن عنها والتي سترسل من المستودعات العسكرية الأمريكية تتضمن قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية. 

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

وأكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا لتنفيذ برامجها البيولوجية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من ظهور فيروسات جديدة مصطنعة، ليست ذات منشأ طبيعي، في العالم، مؤكدا أن روسيا ودولا أخرى تتابع ما يحدث عن كثب.

كما ذكّر مدفيديف أيضا بمخاوف روسيا بشأن النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن البنتاغون أنشأ العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية المتخصصة حول روسيا.
 
رقم : 1080416
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