الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 12:24

"الناتو": لا دليل يثبت أنّ حادث حطام المسيّرة في رومانيا كان هجومًا روسيًا

"الناتو": لا دليل يثبت أنّ حادث حطام المسيّرة في رومانيا كان هجومًا روسيًا
وأضاف ستولتنبيرغ في تصريحات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، أن السلطات الرومانية أكدت العثور على حطام الطائرة بدون طيار. وأبلغت حلفاء "الناتو" أمس بذلك، سير التحقيق ما زال مستمرًا. وليس لدينا معلومات تفيد بهجوم متعمد من قبل روسيا".

وشدّد ستولتنبرغ على أن هذا الوضع "يظهر مدى خطورة وقوع حوادث" بسبب الصراع في أوكرانيا.

من جهتها، قالت عضو مجلس الشيوخ الروماني المعارض ديانا شوشواكا، إن حزب "الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا" (الحاكم) حاول دفع البلاد إلى حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا.

وكتبت في منشور: "فيما يتعلق بالحادث المتعلق باحتمال سقوط أجزاء من الطائرة بدون طيار على أراضي رومانيا، أطلب من السلطات الرومانية التزام الهدوء والتوازن والموضوعية.

هذه هي الصفات التي يفتقر إليها تمامًا اتحاد إنقاذ الرومانيين، وهو حزب عالمي يريد دفع رومانيا إلى خوض حرب مع روسيا، لأن أوكرانيا تريد ذلك".

وفي وقت سابق، أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي بحادث سقوط الطائرة بدون طيار.

يشار إلى أنه تم العثور على أجزاء من طائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في 6 أيلول/سبتمبر.

وأكد وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار اكتشاف الحطام وأكد أنه لا يشكل أي خطر.
 
رقم : 1080418
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية