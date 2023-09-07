"الناتو": لا دليل يثبت أنّ حادث حطام المسيّرة في رومانيا كان هجومًا روسيًا

وأضاف ستولتنبيرغ في تصريحات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، أن السلطات الرومانية أكدت العثور على حطام الطائرة بدون طيار. وأبلغت حلفاء "الناتو" أمس بذلك، سير التحقيق ما زال مستمرًا. وليس لدينا معلومات تفيد بهجوم متعمد من قبل روسيا".



وشدّد ستولتنبرغ على أن هذا الوضع "يظهر مدى خطورة وقوع حوادث" بسبب الصراع في أوكرانيا.



من جهتها، قالت عضو مجلس الشيوخ الروماني المعارض ديانا شوشواكا، إن حزب "الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا" (الحاكم) حاول دفع البلاد إلى حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا.



وكتبت في منشور: "فيما يتعلق بالحادث المتعلق باحتمال سقوط أجزاء من الطائرة بدون طيار على أراضي رومانيا، أطلب من السلطات الرومانية التزام الهدوء والتوازن والموضوعية.



هذه هي الصفات التي يفتقر إليها تمامًا اتحاد إنقاذ الرومانيين، وهو حزب عالمي يريد دفع رومانيا إلى خوض حرب مع روسيا، لأن أوكرانيا تريد ذلك".



وفي وقت سابق، أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي بحادث سقوط الطائرة بدون طيار.



يشار إلى أنه تم العثور على أجزاء من طائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في 6 أيلول/سبتمبر.



وأكد وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار اكتشاف الحطام وأكد أنه لا يشكل أي خطر.

