أستراليا: رئيس الوزراء سيزور الصين لتعزيز العلاقات بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، عزمه زيارة الصين العام الجاري، معقباً أنّ موعد الزيارة سيحدد بعد اتفاق بين الجانبين.



جاء إعلان ألبانيزي في أعقاب لقاءٍ جمعه مع نظيره الصيني، لي تشيانغ، على هامش قمّة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، في خطوةٍ اعتبرتها بكين فرصةً لتعزيز العلاقات بعد فترةٍ من التوتر.



وتسعى بكين وكانبيرا إلى إعادة الاستقرار إلى العلاقات بينهما في أعقاب عامين من توتّرات نشأت على خلفية مسائل سياسية واقتصادية.



وأفاد ألبانيزي في تصريحاتٍ للصحافيين بأنّه تلقى دعوةً من الرئيس شي جين بينغ لزيارة الصين، مؤكداً أنّه قبل الدعوة.



وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ 2016.



وشكر رئيس الوزراء الأسترالي الجانب الصيني على توجيه الدعوة، مشيداً بمباحثات "بنّاءة" و"إيجابية" مع نظيره. وأكّد حاجة البلدين على المزيد من التحاور من أجل تحسين العلاقات.



ووصف ألبانيزي الاجتماع مع لي تشيانغ بـ "الهام"، مردفاً أنّه سيعمل من أجل مصالح بلاده الوطنية.



من جهته، أكّد لي تشيانغ استعداد بلاده لاستئناف التواصل مع أستراليا في مجالاتٍ مُختلفة، معتبراً أنّ العلاقة السليمة تعود بالفائدة على البلدين، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في بكين.



ورحّبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ بزيارة رئيس الوزراء الأسترالي، معتبرةً أنّ "العلاقة السليمة والثابتة بين أستراليا والصين تخدم المصالح الجوهرية للبلدين".



وكان ألبانيزي التقى شي جين بينغ في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية.



وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في الثاني من أيلول/ سبتمبر، أنّ وفداً يضمّ شخصياتٍ سياسية ومن قطاعات أخرى، سيتوجه إلى الصين لاستئناف حوار مع نظرائهم الصينيين سعياً لتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن تبدأ الزيارة هذا الأسبوع.



وتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء تدريجياً بعد فتراتٍ من التوتر.



وأثارت خطوات أسترالية عدّة غضب الصين، منها تشريع ضد النفوذ الخارجي ومنع شركة "هواوي" من الحصول على عقود لتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي"، والدعوة إلى إجراء تحقيقٍ مُستقل في جذور جائحة كوفيد-19.



كما فرضت الصين عقوباتٍ على استيراد بعض المنتجات الأسترالية، لكن العلاقات تمضي في مسارٍ مُختلف مُذ تولّت حكومة يسار الوسط السلطة في أستراليا العام الماضي واعتمدت مقاربة أقلّ حدّة حيال الصين.



والعام الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "تحسين" العلاقات مع أستراليا و"تطويرها"، خلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات.