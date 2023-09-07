نائبة سفير الكيان الصهيوني في فرنسا تطرد من منصبها !!

وبحسب القناة 12، تأتي هذه الخطوة بعد أن روجت “بن دور” لشعارات صارخة ضد “حكومة نتنياهو” عبر حسابها على تويتر، وهو حساب رسمي لوزارة الخارجية، كما عمل مسؤولون في السفارة على تعطيل زيارة وزير مالية العدو في “حكومة نتنياهو” “بتسلئيل سموتريتش” إلى فرنسا قبل ثلاثة أشهر.



وتم تقديم اتهامات مباشرة ضد “بن دور” بأنها تشجع الاحتجاج ضد “الحكومة”، وتروج لتغريدات مثل “الحكومات الخبيثة” و”تحالف الإبادة” و”من الأصفار” كل ذلك أثناء تمثيلها لحكومة العدو في فرنسا.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظف الذي عمل من داخل السفارة لمنع لقاءات الجالية اليهودية مع “سموتريتش” خلال زيارته لفرنسا سينهي عمله في وزارة الخارجية.



وفقا لكبار أعضاء الجالية اليهودية الفرنسية، كان هناك مسؤول في مكتب السفير بالوكالة عمل بالفعل للتدخل في زيارة “سموتريتش”، وحث الموظف العمال على الاحتجاج على “إجراءات نتنياهو” لإضعاف القضاء وما أسماه بالانقلاب، وحث كبار أعضاء الجالية اليهودية على عدم حضور الاجتماعات مع “سموتريتش”.