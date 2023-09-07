الصفحة الرئيسية
0
الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 12:59

تحذيرات عراقية من مخططات أميركية لإشاعة الفوضى في سورية والعراق

تحذيرات عراقية من مخططات أميركية لإشاعة الفوضى في سورية والعراق
وحسب وكالة "المعلومة" العراقية، قال الدليمي: إن "إقدام القوات الأميركية على تشكيل مجالس عسكرية من عشائر سورية تعد خطوة خطيرة في تأجيج الصراع بين العشائر السورية لخلق حالة من التوترات الأمنية لإفساح المجال لتدخل أميركي جديد يضمن تحقيق أهدافه تحت ذرائع وحجج باتت معروفة لدى الجميع".

وأضاف: إن "القوات الأميركية وحسب مصادر موثوقة من داخل سورية شكلت مجاميع من إرهابيي داعش بعد إطلاق سراحهم من السجون"، وأشار إلى أن "تلك القوات تمتلك مجاميع أخرى في صحراء محافظة الأنبار الغربية تم استدعاؤها لمهام قتالية في سورية".

وبين الدليمي، أن تشكيل "مجالس عشائرية عسكرية" في سورية من جانب القوات الأميركية ينذر بقرب حرب طاحنة توثر سلباً في أمن واستقرار الشريط الحدودي مع سورية.

ولفت إلى أن "هناك تخوفاً من تسلل مسلحي داعش الإرهابي إلى مناطق صحراء الأنبار الغربية للقيام بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في خطوة تهدف إلى خلط الأوراق وإشاعة الفوضى في سورية والعراق".

بدوره حذر الكناني من سيناريو "كبير" تقوده جهات خارجية تهدف إلى خلق إرباك أمني وهروب للسجناء الإرهابيين من الحسكة لتعقبها عمليات لتلك الجهات داخل العراق وسورية.

وقال الكناني وفق "المعلومة": إن "الأيام المقبلة قد تشهد هجمات إرهابية لتنظيم داعش، وخصوصاً بعد هروب عدد من الدواعش في سجن الحسكة داخل الأراضي السورية".

ورجح الكناني وجود من يسعى إلى عملية فرار كامل للسجناء والإرهابيين في السجن المذكور، يعقبها عمليات كبيرة لقوى خارجية في سورية والعراق، أي بعد تنفيذ عملية الهروب الكامل للإرهابيين من سجن الحسكة.
 
رقم : 1080422
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية