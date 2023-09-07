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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 13:35

تعيين الفريق أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا

تعيين الفريق أندريه موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا
ويشار إلى أن الفريق أول ألكسندر لابين، الذي شارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وحصل على لقب "بطل روسيا"، شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الفترة من عام 2017 إلى عام 2022.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ولد موردفيتشيف في عام 1976، وتخرج من المدرسة العليا لقيادات سلاح الدبابات. وفي عام 2018، شغل منصب النائب الأول للقائد ورئيس أركان الجيش رقم 41 بالمنطقة العسكرية الوسطى.

وفي فترة سابقة، أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن موردفيتشيف شارك في تحرير ماريوبول في ربيع عام 2022 كقائد للجيش الروسي الثامن.

من جانبه قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لمراسل "تاس" إنه تم في يناير عام 2023 تعيين القائد السابق للمنطقة العسكرية الوسطى لابين في منصب رئيس هيئة أركان القوات البرية بالجيش الروسي.

وحتى نهاية أكتوبر 2022، تولى لابين قيادة مجموعة قوات "المركز" بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقبل ذلك، في 2018-2019، تولى قيادة مجموعة من القوات الروسية في سوريا.
 
رقم : 1080423
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