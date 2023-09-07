غوتيريش يحذر من خطر حدوث صدع هائل في نظم العالم الاقتصادية

وقال غوتيريش اليوم الخميس في تصريحات سبقت لقاء قمة يجمع الأمم المتحدة وزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصة الإندونيسية جاكرتا:



"أصبحت الشراكة الشاملة بين آسيان والأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إننا نواجه تحديات على أوسع نطاق - من التحدي الملح المتمثل في تغير المناخ العالمي إلى أزمة تكلفة المعيشة، وتصاعد الصراعات، وتزايد الفقر والجوع واتساع فجوة عدم المساواة وهي تحديات تتفاقم حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة".



وأضاف: "ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".



كما أعرب غوتيريش عن امتنانه لمجموعة "آسيان" "لدورها المهم للغاية في بناء جسور التفاهم"، وقال: "نحن بحاجة إلى ذلك في عالم يصبح متعدد الأقطاب على نحو متزايد، الأمر الذي يتطلب مؤسسات متعددة الأطراف تقوم على المساواة والتضامن والعمومية".



ودعا إلى إيجاد آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.



وأكد غوتيريش أن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، تعتبر إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي.

