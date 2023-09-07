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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 17:53

إيران ترد على البيان التدخلي لاجتماع الحوار السياسي العربي الياباني

إيران ترد على البيان التدخلي لاجتماع الحوار السياسي العربي الياباني
ورفض كنعاني ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوار السياسي العربي الياباني حول الجزر الإيرانية الثلاث، واعتبر هذا الإجراء مخالفا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول.
 
وقال كنعاني، ردا على البيان : أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية.
 
ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشكل قاطع التطرق إلى الجزر الإيرانية الثلاث في البيان المذكور، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول.
 
وعقدت الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في 5 أيلول 2023 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
رقم : 1080442
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