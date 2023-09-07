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الخميس 7 أيلول 2023 ساعة 21:12

آفاق إتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي تواجه عقبات كبيرة

آفاق إتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي تواجه عقبات كبيرة
واشارت الجهاد في بيان بهذا الشأن إلى أن هدف المفاوضات المعلن هو جعل الرياض شريكا جديدا للسلطة الفلسطينية في استعادة الدور الأميركي في المنطقة المناهض لمصالح شعوب الأمة، بما يمنح الكيان الإسرائيلي اليد الطولى فيها.
 
وتابعت أنّ "الدور الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في تأمين الغطاء لهذه المفاوضات والاتفاقات التي قد تنتج عنها، وما يرافقه من استغلال لضعفها، يذهب بما تبقى لديها على المستوى الفلسطيني، ويشكل سقوطاً أخلاقياً ووطنياً جديداً لها لتتنازل بموجبه عن حقوق أمتنا ومقدساتنا مقابل حفنة من الأموال العربية".
 
وأكدت "الجهاد" أن "الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه التاريخية في فلسطين، برغم اللاهثين للالتحاق بمعسكر العدو مستسلمين ومعترفين به".
 
كل الدلائل تشير إلى ان المملكة العربية السعودية تحث الخطى  للإلتحاق علانية بركب التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان يوميا بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما .
 
صادر اعلامية كشفت أن زيادة نقدية بمئات الملايين من الدولارات ومزيدا من السيطرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، هي من بين المطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الفلسطيني للجانب السعودي في حالة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني.
 
ومع ذلك، فإن الآفاق لتحقيق مثل هذه الاتفاقات تواجه عقبات كبيرة وتبقى بعيدة المنال كون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجد صعوبة في دعم الائتلاف الحاكم لمثل هذه الخطوة التي تلقى معارضة من وزراء في “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية” وبعض وزراء الليكود.
رقم : 1080473
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