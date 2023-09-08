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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 08:06

جنرال تشيكي: أوكرانيا ستنهار

جنرال تشيكي: أوكرانيا ستنهار
وشدد الجنرال على أن روسيا، ستبقى تشكل عامل توحيد مهما لدول وسط وشرق أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بتقديم ضعف المساعدات الأمريكية الموعودة.

وأضاف: "أخشى أن ينتهي النزاع في أوكرانيا بانهيار هذه الدولة بعد تكبدها خسائر فادحة وبالتالي سقوطها. سيظهر نزاع متجمد آخر في العالم، مما سيخلق العديد من المشاكل للجزء من أوروبا الذي نعيش فيه. انطلاقا من الخبرة التاريخية والتهديدات التي ندركها، يمكن القول إن روسيا ستبقى عاملا موحدا لدول وسط وشرق أوروبا".

وحذر الجنرال من أنه في هذه المرحلة من النزاع، هناك خطر من أن تتورط المزيد من الدول تدريجيا فيه، حتى لو لم تعرب عن مثل هذه النية.

وقال: "يؤكد الجميع أن الحرب الشاملة مع روسيا ليست في مصلحة أحد. على مر التاريخ، شهدنا صراعات لم ترغب أي دولة في المشاركة فيها، لكنها فعلت ذلك في نهاية المطاف.

وأخشى أننا سنتورط أكثر في هذا النزاع".
رقم : 1080524
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