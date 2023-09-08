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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 08:11
سرايا القدس استهدفت حاجز “تسانعوز” الاسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص
وقالت السرايا في بيان لها “بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص”.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1080525
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