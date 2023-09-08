سرايا القدس استهدفت حاجز “تسانعوز” الاسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص

وقالت السرايا في بيان لها “بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف حاجز تسانعوز الساعة 03:25 فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص”.