مصدر: أردوغان سيتحدث في قمة العشرين عن محادثاته مع بوتين

وستتركز محادثات أردوغان هناك، على استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، كما سيطلع الرئيس التركي الزعماء الغربيين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.



أردوغان: المحادثات مع بوتين كانت شاملة ومثمرة.



ووفقا للمصدر، سيتم تركيز الاهتمام خلال لقاءات أردوغان مع الزعماء الأجانب، على مبادرات تركيا والأمم المتحدة لاستئناف عمل مبادرة حبوب البحر الأسود.



من جانبه ذكر أحد أعضاء الوفد التركي المشارك في المفاوضات الفنية بشأن صفقة الحبوب، أن الدول الغربية تأمل بوضع خطة عمل محددة بشأن بدائل ممر الحبوب في ختام قمة مجموعة العشرين في الهند في ضوء التصريحات الأخيرة للجانب الروسي، ونوه بأن أنقرة مطلعة على عدد من المقترحات في هذا المجال.



وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة باتجاه أو من موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني على البحر الأسود. وفي 12 أغسطس، أعلنت كييف عن فتح تسجيل السفن التجارية الجاهزة للإبحار على هذه الطرق "تحت إشراف القوات الأوكرانية"، التي ستعمل على ضمان سلامتها.



وقال عضو الوفد التركي: "نحن على علم بعدد من المقترحات التي تدرسها دول الاتحاد الأوروبي حاليا. وهذا نوع من خطة العمل للطرق البديلة (لممر الحبوب)، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتأمين. نشعر بوجود رغبة بين شركائنا الغربيين في التوصل إلى تفاصيل في ختام قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند".



ووفقا له، فإن نهج الجانب التركي في المناقشات لم يتغير.

