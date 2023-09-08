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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 08:42

الاعرجي: بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران

الاعرجي: بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران
وقال الأعرجي في منشور على منصة "أكس" ، ان "بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران".
 
واضاف "نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة".
 
وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر أحمديان، وخلال اللقاء مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في طهران قبل اشهر، قد وصف الاتفاق الأمني ​​المذكور، والذي جاء نتيجة أشهر من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات المعنية في البلدين، بأنه إجراء مناسب واستراتيجي للغاية وأكد على التنفيذ الصارم لبنوده.
 
وقال: نتوقع من الحكومة العراقية ضمان أمن حدود البلاد مع إيران في أسرع وقت ممكن مع إنهاء تواجد العناصر المناهضة للثورة الاسلامية المتواجدين في العراق في إطار هذا الاتفاق.
رقم : 1080534
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