الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 10:07

الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابي على السكك الحديد في القرم

الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابي على السكك الحديد في القرم
وأضاف المصدر: “تم على أراضي جمهورية القرم، إحباط التحضير لعمل تخريبي وإرهابي استهدف أحد مرافق البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة من أجل تعطيل النقل العسكري”.

وتابع المصدر: “بفضل الإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي، من سكان سيفاستوبول ومواليد عام 1978، الذي وبتكليف من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع معلومات عن انتشار وحدات الجيش الروسي في شبه الجزيرة، وكذلك قام بالتحضير لهجوم إرهابي على منشأة للنقل بالسكك الحديدية”.

وفي المخبأ الذي قام بتجهيزه، عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة محلية الصنع مخصصة للتخريب، مصنوعة باستخدام مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع.

وفي الوقت الراهن، يتم تحديد كافة ملابسات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذي يحتمل تورطهم معه.
رقم : 1080539
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
7 أيلول 2023
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني