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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 11:31

الاحتلال يتراجع.. عودة التصدير من غزة

الاحتلال يتراجع.. عودة التصدير من غزة
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إنها تبلغت بقرار سلطات الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة التصدير بدءًا من الأحد المقبل.

وأصدرت سلطات الاحتلال -الثلاثاء الماضي- قرارًا بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" حتى إشعار آخر.

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا على صادرات قطاع غزة منذ 17 عامًا، وما يسمح بتصديره حاليا لا يتجاوز 10% مما كان عليه قبل فرض الحصار الجائر عام 2006.

ولقي قرار منع التصدير إدانة واسعة وعدّته المؤسسات الحقوقية؛ تشديدًا للحصار الصهيوني غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتصعيدًا غير مبررًا، وتكريسًا لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.
رقم : 1080543
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