الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 11:39

ضابط أمريكي: سياسات واشنطن ستؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين

ضابط أمريكي: سياسات واشنطن ستؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين
وأضاف ديفيس في مقال نشر في موقع 19FortyFive، أن استمرار الصراع لا يقتصر على إرسال المزيد من الأموال إلى كييف ودفعة أخرى من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر، فبدون قوات مدربة وذوي خبرة، لن يتمكن أي عتاد من تغيير مجرى الأمور. 

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بشكل ذريع وكامل.

وأوضح الخبير العسكري أن فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية وعدم قدرتها على الاستيلاء على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يظهر أنه لن تتمكن أي مساعدة إضافية من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من تحويل مجرى الصراع.

وتابع قائلا: "في حال لم تغير واشنطن في سياستها تجاه كييف، فإن نهجها سيحكم على عشرات الآلاف من الأوكرانيين بالموت المحتم ويحول المزيد من الأراضي الأوكرانية إلى غبار".

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تحقق أي اختراق على أي محور. كما خسرت أكثر من 66 ألف عسكري.
 
رقم : 1080544
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
8 أيلول 2023
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
8 أيلول 2023
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني
7 أيلول 2023
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
القائد مخاطبا الشباب: عيشوا حسينيين وابقوا حسينيين
6 أيلول 2023
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
عقب الخلافات مع القوات التابعة للإمارات.. مصير غامض للمجلس الرئاسي اليمني
6 أيلول 2023
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
اقامة مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية
6 أيلول 2023
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
دمار ‘‘إسرائيل‘‘ بأيديها.. هل تحتاجُ موتاً رحيماً؟
6 أيلول 2023
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
مصر ومحاولات كبح المقاومة في الضفة الغربية
6 أيلول 2023
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
5 أيلول 2023
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس تواطؤ وسائل الإعلام العالمية في مقاطعة الأربعين الحسينية
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
قوات الاحتلال وسياسة انتهاك حرمات النساء
تواطؤ ‘‘اسرائيل ‘‘في جرائم الداخل الفلسطيني