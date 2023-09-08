ضابط أمريكي: سياسات واشنطن ستؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين

وأضاف ديفيس في مقال نشر في موقع 19FortyFive، أن استمرار الصراع لا يقتصر على إرسال المزيد من الأموال إلى كييف ودفعة أخرى من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر، فبدون قوات مدربة وذوي خبرة، لن يتمكن أي عتاد من تغيير مجرى الأمور.



بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل بشكل ذريع وكامل.



وأوضح الخبير العسكري أن فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية وعدم قدرتها على الاستيلاء على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يظهر أنه لن تتمكن أي مساعدة إضافية من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من تحويل مجرى الصراع.



وتابع قائلا: "في حال لم تغير واشنطن في سياستها تجاه كييف، فإن نهجها سيحكم على عشرات الآلاف من الأوكرانيين بالموت المحتم ويحول المزيد من الأراضي الأوكرانية إلى غبار".



ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تحقق أي اختراق على أي محور. كما خسرت أكثر من 66 ألف عسكري.

