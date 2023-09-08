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الجمعة 8 أيلول 2023 ساعة 12:49

دول شنغهاي للتعاون تجري تدريبات مشتركة في الصين

دول شنغهاي للتعاون تجري تدريبات مشتركة في الصين
أعلن ذلك نائب رئيس هيئة الأمن القومي في كازاخستان رسلان سيسمباييف، وقال: "تم اتخاذ قرار بإجراء مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب في عام 2024 على أراضي الصين. وتم إطلاق تطوير برنامج مشترك للتعاون لمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة.

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وأضاف في ختام الاجتماع الأربعين لمجلس البنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شانغهاي للتعاون: "خلال الاجتماع الحالي تمت مناقشة قضايا التعاون في كشف والتصدي لقنوات تمويل الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. ومن أجل تعزيز التعاون العملي، سيتم في الهند عقد ندوة عملية وتنفيذ تدريبات على مكافحة الإرهاب لمنع استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ومتطرفة. ونخطط لعقد الاجتماع المقبل في الصين".

وانعقد اجتماع اليوبيلي الأربعين للمجلس الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في أستانا. وشاركت فيه وفود الهيئات الأمنية المختصة من الهند وإيران والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وقد تمت دعوة ممثلي بيلاروس ومنغوليا بصفة مراقبين.
 
رقم : 1080560
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