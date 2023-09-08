إيران: حققنا 158 إنجازًا جديدًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية

وفي تصريح له خلال زيارته إلى محافظة خوزستان جنوب إيران، أشار إسلامي إلى "أننا نحاول تطوير التكنولوجيا النووية في مختلف مجالات البلاد لنرى تأثيرها على حياة الناس أكثر فأكثر"، مؤكدًا أن "هذه الخطة ليست شعارًا بل هي استراتيجية، ومنظمة الطاقة الذرية تسير على هذا الطريق، بحسب وثيقة الـ 20 الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال العام الماضي، وينبغي أن يتحقق تطوير هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات الوطنية".



وذكر أن من أهداف هذه الوثيقة تطوير محطات الكهرباء وأنظمة الإشعاع، مضيفًا: "محطتا كهرباء كارون 1 و2 مسجلتان في الوكالة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، وبفضل الاهتمام الخاص من قبل آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي حققنا الكثير من التقدم في مجال الطاقة الذرية، وتطوير محطات الطاقة الكهربائية مدرج دومًا على جدول أعمالنا".



وأكد إسلامي أن الغرب يحاول دائمًا منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من امتلاك التقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن تكنولوجيا الطاقة النووية لها تأثير على حياة أبناء الشعب، لذا فإن هذه التكنولوجيا لا تستخدم فقط لصنع القنابل الذرية.